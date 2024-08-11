اهالي منطقة "كميرة" يناشدون بعد انقطاع الماء والكهرباء عنهم لمدة 15 يوما.



ناشد سكان منطقة كميرة شمال بغداد الحكومة لانتشالهم من واقع الخدمات المتردي، رغم مرور سنوات من وعود المسؤولين بتغيير الواقع لكن دون جدوى.



شاهد مناشدات سكان المنطقة عبر كاميرا السومرية

