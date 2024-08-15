بالفيديو: النفايات تغزو شارع المواكب بالديوانية‎

في منظر غير حضاري تغزو النفايات شارع المواكب بالديوانية ما دعا مديرية البيئة في المحافظة للتحذير من انتشار الأمراض، فيما سارعت الحكومة المحلية للتحرك لانشاء معمل لتدوير النفايات.شاهد مناشدات المواطنين في هذا التقرير من السومرية.