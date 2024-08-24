نزوح جماعي في كردستان تحت وطأة القصف التركي



يتكررُ القصفُ التركي مجددا على الشريطِ الحدودي العراقي بحجةِ تواجدِ حزبِ العمالِ الكردستاني

مع استمرار العمليات العسكرية التركية بحجة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق يواصل اهالي عشرات القرى في اقليم كردستان النزوح بسبب شدة القصف الذي يطال مناطقهم في وقت يطالب ناشطون، حكومتي المركز والاقليم بوضعِ حدٍ لتلك الانتهاكات. فإلى متى ستستمر معاناة أهالي كردستان تحت القصف التركي؟ التفاصيل في هذا التقرير من السومرية