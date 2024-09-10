خطة زيارة مرقد الإمامينِ العسكريين

زيارة مرقد الإمامينِ العسكريين.. وضع الخطة الخاصة بالزيارة والمواكب الخدمية تواصل استقبالها للزائرين





وضعت العتبة العسكرية المقدسة خطتها بالتنسيق مع القوات الامنية بهدف اِنجاحِ زيارة مرقد الإمامين العسكريين في مدينة سامراء في وقت تواصل المواكب الخدمية استقبال الزائرين وتقديمَ افضل الخدمات لهم.



ماذا كشف الشيخ محمد الخالدي لكادر السومرية عن تفاصيل خطة الزيارة؟ تابعوا التقرير مع محمود الكنعاني للتفاصيل.