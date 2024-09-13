بالفيديو: بلدية المنصور في مرمى الانتقادات‎

ناشد اهالي الإسكان الخدمية من اجل إكساء الشوارع وتعديل شبكات المجاري مضى عليها من عشرين عاما من دون إدامة.اهالي الاسكان يشكون اهمال ونقص خدمات بلدية في هذا التقرير من السومرية.