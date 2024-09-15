نصب رادار على طريق سامراء بغداد والمواطنون يشيدون بالخطوة!

لاقى مشروع نصب رادارات على طريق اشادات من قبل المواطنين بتفعيل القوانينِ المرورية وتحديد السرعة للحفاظ على السلامة بعد ازدياد معدلات الوفيات بسبب الحوادثكم هي السرعة حددتها المرور العامة على الطريق؟كل المعلومات في هذا التقرير من السومرية