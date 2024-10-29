رغم انجازه... طلاء مجسر "ابو الفضل" يكلف 50 مليونا!

بينما كان المتطوعون يعملون على مظهر مجسر في الديوانية، تفاجأوا بوجود كشوفات تقدّر تكلفة طلاء المجسر بخمسين مليون دينار. على الرغم من قيامهم بالعمل بمجهود ذاتي، فإن هذا الأمر دفعهم للمطالبة بفتح تحقيق لكشف ملابسات القضية.إليكم ما كشفه الناشطون لكادر في هذا التقرير!