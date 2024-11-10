بعد حسم المنصب.. الشارع العراقي يتطلع لعمل برلماني جاد‎

بعد ما يقرب من عام على بقاء منصب رئيس شاغرا انتهى اخيرا بانتخاب الرئيس، وسط تطلعات شعبية لتفعيل القوانين العالقة وردم الهوة التي عمقت الخلافات بين الكتل.هل ستنجح القيادة في حسم الملفات العالقة ومحاربة الفساد؟.. شاهد تساؤلات الشارع ضمن هذا التقرير من