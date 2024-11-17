البنك المركزي في مرمى الانتقادات البرلمانية

كشف نواب عن معلومات خطرة تتعلق بعمل البنك المركزي، تتضمن تحويل أموال ضخمة من لمصارف عليها حظر دولي، في وقت أكد مختصون بالشأن الاقتصادي وجود تخبط كبير بإدارة السياسية المالية.ماذا قال النائب المعموري لكادر .. شاهد هذا التقرير.