معوقات تقنية تهدد دقة التعداد السكاني في الديوانية‎

العاملون بجمع معلومات التعداد يواجهون بعض المعوقات الفنية والتقنية





يواجه العاملون على ملف التعداد السكاني بعض المعوقات التقنية خلال جمع المعلومات، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لتلافي الاخطاء الممكن تسجيلها خلال عملية التعداد.

