فرق الإحصاء تبدأ مسح التعداد السكاني في صلاح الدين بتنسيق مع القوات الأمنية‎

بسبعة الاف وعلى مدى ثلاثة ايام تتنقل فرق الإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بين مدن وقرى محافظة الدين، لجمع وفرز بيانات السكان فيها تمهيداً للتعداد العام.الفرق التي باشرت اعمال العد بتنسيق مع القوات الأمنية انجزت المسح الكامل للمناطق المشمولة بالتعداد، وهو مؤشر على جهوزية فرق بالتعاون مع الادارة المحلية.