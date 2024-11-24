تقدم كبير في مشروع المدارس النموذجية.. فيديو

يواجه مشروع الألف مدرسة النموذجي تحديات مثل الدوام المزدوج والثلاثي وظاهرة المدارس الكرفانية. ويسعى المشروع، الذي يُنفذ ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية-الصينية، إلى معالجتها. وقد حقق المشروع تقدمًا كبيرًا حيث تم 790 مدرسة من أصل 1000 مدرسة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المدارس المتبقية بنهاية العام.تعرفوا على تفاصيل هذا المشروع والخدمات التي يقدمها في هذا التقرير من السومرية!