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سكك "غير سالكة" في بلد أوّل قطار بالشرق الاوسط

بالفيديو

2024-12-02 | 03:00 2024-12-02T03:00:00+00:00
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سكك "غير سالكة" في بلد أوّل قطار بالشرق الاوسط

1,041 مشاهدة

مفارقة قد تكون مضحكة مبكية.. عندما يجلس مواطن عراقي وهو يتصفح في هاتفه مواقع التواصل الاجتماعي، سيظهر له مسؤول عراقي كبير وهو يتحدث عن خطط العراق لطريق يدعى طريق التنمية، سيربط شرق الكوكب بغربه، بسكك حديد تمتد على طول 1200 كيلو متر، وفور انتهاء التصريح سيظهر بعده مباشرة ربما مقطع فيديو لقطار يمر من أمام منازل تسكن على سكك الحديد مباشرة، او مجموعة من الاطفال محملين بكميات من مخزون الحجار لمهاجمة القطار فور مروره، أو قطار خرج من سكته وانقلب.. أو آخر دعس عجلة متوقفة أو مرت مصادفة على سكة حديد من السكك التي تغزو مراكز المدن.

هذه المفارقة، ملخص سريع ربما وصورة واضحة عن حال قطاع سكك الحديد في العراق، الذي يعد أول دولة في الشرق الاوسط استخدمت النقل بسكك الحديد، وتعود أول تجربة له الى عام 1869، عندما امر والي بغداد مدحت باشا بتأسيس شركة ترام وي في بغداد.
قطاع سكك الحديد "منسي".. أوّل معايير التقدم غائبة

ولكن، كغيره من الملفات والقطاعات، يعاني قطاع سكك الحديد من فشل ذريع لم تقم له قائمة منذ 2003 وحتى الان، كما أنه قطاع منسي تمامًا مقارنة بباقي القطاعات، بالرغم من ان قطاع النقل بسكك الحديد والقطارات يقاس على أساسه مدى تقدم الدول.
3 آلاف كيلومتر من السكك .. 70% منها خارج الخدمة

تبلغ اطوال سكك الحديد في العراق حوالي 3 الاف كيلومتر، لكن حوالي 70% من هذه السكك يمكن وصفها بأنها خارج الخدمة، فتصريحات المسؤولين تؤكد أن سكك الحديد في العراق تعمل بطاقة 30% فقط.


رغم تحسن الوضع الامني وتزايد السكان .. ركاب القطارات يتراجعون

نظرة بسيطة ربما على عدد المسافرين عبر القطارات في العراق سنويًا منذ 2015 وحتى الان، تظهر مدى تردي وتراجع استخدام القطارات بالرغم من تحسن الوضع الامني وتزايد اعداد السكان وغيرها من المبررات التي يجب أن تظهر تزايدا في عدد مستخدمي القطارات لا العكس، لكن هذا التراجع يعكس بصورة واضحة مقدار فشل هذا القطاع وتدهوره سنويًا.
 
نصف مليون مسافر عراقي سنويا بالقطارات بين 2015 و 2019
 


فمنذ عام 2015 وحتى 2019، كان عدد المسافرين عبر القطار داخل العراق يبلغ حوالي 500 الف شخص سنويًا، لكن في عام 2020 انخفض الى 77 الف شخص فقط وفي 2021 بلغ العدد حوالي 130 الف شخص فقط، وربما يعتبر هذا الانخفاض الكبير مفهومًا ومبررًا، على اعتبار ان هذين العامين هما أعوام كورونا، وما شهده العراق من اغلاق وتوقف الحياة والتجوال لفترات طويلة من السنة.
 
عدد المسافرين بالقطارات في العامين الماضيين يعادلون نصف ركاب ما قبل 2019

لكن في 2022 و2023، وبالرغم من استعادة القطاعات المختلفة لعافيتها بعد زوال كورونا واغلاقاتها، الا ان قطاع سكك الحديد في العراق لم يتعافى، ففي 2023 تم تسجيل اقل من 250 الف مسافر، وهو ما يعادل نصف عدد المسافرين في اعوام ما بين 2015 و2019.
المسافات التي قطعتها القطارات في 2023 انخفضت 40% عن الاعوام السابقة

وبينما كانت القطارات تسافر بمسافات بين 150 الى 170 الف كيلومتر، لم تتحرك في 2023 سوى على مسافة 100 الف كيلومتر فقط، بانخفاض قدره اكثر من 40%.


18 مليار دينار.. ايرادات اعلى بلا انفاق على التأهيل والصيانة

لكن بالمقابل، سجلت القطارات ايرادات في 2023 اعلى من الاعوام السابقة، وبلغت ايراداتها اكثر من 18 مليار دينار، ورغم ذلك لم تجرى اية عمليات صيانة وتطوير لسكك الحديد.. ما يطرح تساؤلات عن مصير هذه الاموال.

20% من السكك ببغداد متجاوز عليها .. التجاوز ازمة لم تحل منذ عقدين

تعاني سكك الحديد من عدة مشاكل معقدة، واحدة من هذه المشاكل هي التجاوزات على السكك ومحرماتها، والتي لم تنجح ادارات السكك والجهات المعنية من حل هذه الأزمة طوال العقدين الماضيين، حيث تشير التقديرات الرسمية الى ان نحو 20% من مسارات السكك في بغداد مبني عليها او بالقرب منها منازل سكنية متجاوزة.

مناطق "اصولية" مشيدة على السكك .. توزيع اراض قرب المحرمات في أعوام الفوضى

بل الأدهى من ذلك، يقول مسؤولون في قطاع السكك، ان بعض المناطق السكنية المبنية على محرمات السكك هي منازل اصولية وليست متجاوزة، ففي سنوات الفوضى، قامت الادارات المحلية والحكومات المركزية بتوزيع قطع اراضٍ اصولية الى المواطنين في مركز العاصمة بالقرب من محرمات السكك دون تخطيط او اخذ محددات الرسم العمراني بعين الاعتبار.
اندثار السكك وعدم استخدامها شجع المواطنين على التجاوز عليها واستغلالها

اندثار بعض السكك وعدم مرور قطار واحد عليها لسنوات طويلة، واحدة من اهم اسباب تجاوز المواطنين على السكك ومحرماتها واستغلالها، وهي جنبة تتحمل مسؤوليتها ادارات السكك بشكل واضح التي اهملت السكك الحديدية دون صيانة واستخدام او مراقبة لسنوات طوال.


بعد الاهمال .. سوء تخطيط في التعامل مع حوادث القطارات

ليس الإهمال فحسب، بل سوء التخطيط واحيانًا الفساد من أبرز المؤثرات على قطاع سكك الحديد في العراق، وواحدة من سوء التخطيط والتعامل.. هي كيفية تعامل شركة سكك الحديد مع الحوادث التي تتعرض لها القطارات بين الحين والاخر بخروجها عن السكة وانقلابها، وهي حوادث تكررت كثيرا خلال الاشهر والسنوات القليلة الماضية.
التهالك سبب الحوادث .. والادارات تعاقب سائقي القطارات

وبالرغم من ان حوادث الخروج عن السكك سببها الرئيسي هو تهالك سكك الحديد وعدم صيانتها، الا ان سائقي القطارات يكونون هم الضحية بالنهاية، فمع كل حادث مشابه، تتوصل لجان التحقيق شركة سكك الحديد الى محاسبة سائقي القطارات بدلا من محاسبة الشركة على اهمال السكك وعدم صيانتها.
تقليل سرعة القطارات الى النصف .. حل ترقيعي لتفادي الحوادث

فضلا عن ذلك، تتخذ اللجنة قرارا بتقليل سرعة سير القطارات، حتى وصلت سرعة القطار المسموحة الى 40 كيلومتر بالساعة، يجب على السائق ان لايتجاوزها، وهو قتل شامل للوقت وللكفاءة والاداء لقطارات وسكك مصممة اساسا للسير بسرعة 120 كيلومتر بالساعة، فهذا الحل الترقيعي كما يراه مراقبون، واحد من أهم اسباب تراجع الاقبال على التنقل بالقطارات.
22 مليار دولار .. شبهة عقد صيانة السكك بلا اجوبة حاسمة

وفي أبرز الملفات التي اثيرت مؤخرا على فساد قطاع سكك الحديد، وجود عقد لتطوير وتأهيل سكك الحديد في العراق بقيمة تفوق الـ22 مليار دولار، وهي كلفة اكبر بـ30% من كلفة طريق التنمية بالكامل والبالغة 17 مليار دولار، رغم الفارق الكبير بين المشروعين.
 

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.


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