دخل ليتلقى العلاج فخرج محمولا على الاكتاف في بغداد

شهدت في تسجيل حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر خمسين عاما نتيجة تشخيص خاطئ من قبل احد الأطباء المشرفين على الحالات الطارئة.برأيك، ما هي الإجراءات المطلوبة للحد من الأخطاء الطبية وتحسين الرعاية في المستشفيات العراقية؟.. شاهد مناشدات اهل في هذا التقرير من .