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"سلب السيادة الاقتصادية"... الغاء المنصة وتفرد 5 مصارف بالدولار
بالفيديو
لم تضمن المصارف والشركات والتجار بعد استقرارها على الالية الجديدة المتمثلة بالمنصة الالكترونية لنافذة بيع العملة، والتي احتاجت لوقت طويل لحين تلبية المتطلبات والاليات المضمونة لمرور الحوالات دون عرقلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، لكن يبدو أن أزمة التقلبات وعدم الاستقرار ستبقى تلاحق مجال بيع العملة والتحويل الخارجي، مما قد يؤثر على استقرارية سوق العملة في العراق.
2024-12-11 | 03:00
2024-12-11T03:00:00+00:00
Alsumaria Tv
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"سلب السيادة الاقتصادية"... الغاء المنصة وتفرد 5 مصارف بالدولار
2,020 مشاهدة
لم تضمن المصارف والشركات والتجار بعد استقرارها على الالية الجديدة المتمثلة بالمنصة الالكترونية لنافذة بيع العملة، والتي احتاجت لوقت طويل لحين تلبية المتطلبات والاليات المضمونة لمرور الحوالات دون عرقلة من قبل
البنك الفيدرالي
الأمريكي، لكن يبدو أن أزمة التقلبات وعدم الاستقرار ستبقى تلاحق مجال بيع العملة والتحويل الخارجي، مما قد يؤثر على استقرارية
سوق
العملة في
العراق
.
منذ بدء تطبيق المنصة الالكترونية في مطلع 2023 وهي عبارة عن منصة تدقيق الحوالات قبل تنفيذها، بعد ان كان
البنك الفيدرالي
الأمريكي يقوم بتدقيق الحوالات من
الدولار
الصادرة من
العراق
بعد تنفيذها، واجهت الكثير من المصارف والشركات والتجار صعوبات عديدة للتمكن من التماشي مع الالية الجديد لتحويل الدولار، وطوال عامين، استغرقت هذه المصارف الكثير من التدريبات وتجاوزت العديد من الاختبارات لتتمكن أخيرا من التعاطي والاستقرار مع النظام الجديد.
ايقاف المنصة الالكترونية.. كيف ستكون الرقابة؟
لكن، وبعد عامين على بدء تطبيق المنصة الالكترونية، والتي كان نجمها ساطعا خصوصا خلال العام الماضي لما تسببت به من اثار مدمرة على سعر الصرف وارتفاع أسعاره في السوق الموازية، يستعد البنك المركزي العراقي لإيقاف التعامل بالمنصة الالكترونية.. لكن.. هذا قد يطرح سؤالا استغرابيًا لا استفهاميًا فحسب.. هل تخلى البنك المركزي والفيدرالي الأمريكي عن مراقبة
الدولار
بعد كل ما حصل طوال العامين الماضيين؟..
الدولار
لن تتم مراقبته.. سيكون بعهدة مصارف محدودة لديها "علاقات دولية"
في الحقيقة.. التخلي عن المنصة الالكترونية هو بالفعل عبارة عن ترك رقابة
الدولار
لكن ليس تركها لتعود الى عشوائيتها السابقة، بل ترك الرقابة لأن
الدولار
سيكون "بيدٍ امينة" كما يعتقد الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي، فحوالات
الدولار
ستكون محصورة بعدد من المصارف المحدودة التي لا يضمنها ولا يميزها شيء سوى كونها تمتلك علاقات مصرفية دولية.
المنصة الالكترونية تعيش ايامها الاخيرة .. الحوالات لمن يمتلك بنوك مراسلة فقط
نعم، بهذه العبارة بالضبط، إيقاف المنصة الالكترونية سيتم ابتداء من مطلع العام المقبل 2025، هذا يعني ان المنصة الالكترونية تعيش ايامها الأخيرة بعد عامين من الجدل التي تسببت به، اما مسألة تحويل
الدولار
ستكون محصورة فقط لدى البنوك التي تمتلك ما يعرف بـ"البنوك المراسلة".
5 مصارف تمتلك بنوك مراسلة..
الدولار
لا يأتي الى
العراق
بعد الان
حوالي 4 الى 5 مصارف فقط في
العراق
تمتلك علاقات مع بنوك مراسلة خارج العراق، ستكون عملية تحويل
الدولار
محصورة فقط في حدود هذه الحلقة الضيقة، فالدولار الذي يعد المصدر الرئيسي لدخل
العراق
لن يأتِ الى
العراق
مجددًا، فدولارات
العراق
ستخرج من
البنك الفيدرالي
الى البنوك المراسلة المتواجدة خارج العراق، وهذه البنوك تستلم طلبات التحويل من قبل المصارف الأربعة الموجودة في
العراق
والتي ستكون مستحوذة بالكامل على الحوالات.
5 مصارف تستحوذ على 95% من الحوالات و"ستتفرد" بها العام المقبل
بالمتوسط يبلغ عدد المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة في
العراق
وتنفيذ الحوالات الخارجية، حوالي 15 مصرفا فقط من اصل اكثر من 70 مصرفا عاملا في العراق، لكن فقط 5 مصارف تمتلك مصارف مراسلة في الخارج، وتسيطر هذه المصارف الخمسة على 95% من الحوالات، فيما تتقاسم الـ10 مصارف الأخرى بنسبة الـ5% المتبقية.
المصارف المستحوذة على مزاد العملة "اردنية وقطرية وكويتية واماراتية"
لكن المشكلة الأكبر، ان جميع هذه المصارف الخمسة هي مصارف غير عراقية، بل مستحوذ على الجزء الأكبر من أسهمها من قبل دول عربية أخرى، حيث تتقسم هذه المصارف الى مصرف اردني، وقطري وكويتي واماراتي.
12 مليار دولار بـ 9 اشهر.. احد المصارف الخمسة استحوذ على 25% من الحوالات لوحده
وعلى سبيل المثال، بلغت حصة أحد المصارف الخمسة، من دولار نافذة العملة، خلال 9 اشهر من العام الحالي، اكثر من 12 مليار دولار، ما يعني في الشهر الواحد 1.3 مليار دولار، ومن المعروف ان متوسط مبيعات البنك المركزي الشهرية من
الدولار
تبلغ حوالي 5 الى 7 مليار دولار، ما يعني ان حوالي 25% من مبيعات البنك المركزي من
الدولار
يستحوذ عليها واحد من هذه المصارف الخمسة لوحده.
2025 والغاء المنصة.. عام الاستحواذ على الحوالات "وسلب السيادة الاقتصادية"
وفقًا لذلك، فإن العام المقبل سيكون عام الاستحواذ على مزاد العملة من قبل 5 مصارف فقط، مما يطرح مخاوف من إمكانية ذهاب المصارف المتبقية لتلبية متطلبات زبائنها الى السوق الموازية، مما قد يؤدي لعودة ارتفاع
الدولار
في العراق، كما ان حصر استيرادات
العراق
بمصارف مراسلة جميعها خاضعة لبنوك أمريكية وعبر بنوك عربية، يمكن اعتباره انه "سلب للسيادة الاقتصادية".
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،
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