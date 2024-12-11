"سلب السيادة الاقتصادية"... الغاء المنصة وتفرد 5 مصارف بالدولار



لم تضمن المصارف والشركات والتجار بعد استقرارها على الالية الجديدة المتمثلة بالمنصة الالكترونية لنافذة بيع العملة، والتي احتاجت لوقت طويل لحين تلبية المتطلبات والاليات المضمونة لمرور الحوالات دون عرقلة من قبل الأمريكي، لكن يبدو أن أزمة التقلبات وعدم الاستقرار ستبقى تلاحق مجال بيع العملة والتحويل الخارجي، مما قد يؤثر على استقرارية العملة في .







ايقاف المنصة الالكترونية.. كيف ستكون الرقابة؟ منذ بدء تطبيق المنصة الالكترونية في مطلع 2023 وهي عبارة عن منصة تدقيق الحوالات قبل تنفيذها، بعد ان كان الأمريكي يقوم بتدقيق الحوالات من الصادرة من بعد تنفيذها، واجهت الكثير من المصارف والشركات والتجار صعوبات عديدة للتمكن من التماشي مع الالية الجديد لتحويل الدولار، وطوال عامين، استغرقت هذه المصارف الكثير من التدريبات وتجاوزت العديد من الاختبارات لتتمكن أخيرا من التعاطي والاستقرار مع النظام الجديد.



لكن، وبعد عامين على بدء تطبيق المنصة الالكترونية، والتي كان نجمها ساطعا خصوصا خلال العام الماضي لما تسببت به من اثار مدمرة على سعر الصرف وارتفاع أسعاره في السوق الموازية، يستعد البنك المركزي العراقي لإيقاف التعامل بالمنصة الالكترونية.. لكن.. هذا قد يطرح سؤالا استغرابيًا لا استفهاميًا فحسب.. هل تخلى البنك المركزي والفيدرالي الأمريكي عن مراقبة بعد كل ما حصل طوال العامين الماضيين؟..



لن تتم مراقبته.. سيكون بعهدة مصارف محدودة لديها "علاقات دولية"



في الحقيقة.. التخلي عن المنصة الالكترونية هو بالفعل عبارة عن ترك رقابة لكن ليس تركها لتعود الى عشوائيتها السابقة، بل ترك الرقابة لأن سيكون "بيدٍ امينة" كما يعتقد الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي، فحوالات ستكون محصورة بعدد من المصارف المحدودة التي لا يضمنها ولا يميزها شيء سوى كونها تمتلك علاقات مصرفية دولية.



المنصة الالكترونية تعيش ايامها الاخيرة .. الحوالات لمن يمتلك بنوك مراسلة فقط



نعم، بهذه العبارة بالضبط، إيقاف المنصة الالكترونية سيتم ابتداء من مطلع العام المقبل 2025، هذا يعني ان المنصة الالكترونية تعيش ايامها الأخيرة بعد عامين من الجدل التي تسببت به، اما مسألة تحويل ستكون محصورة فقط لدى البنوك التي تمتلك ما يعرف بـ"البنوك المراسلة".



5 مصارف تمتلك بنوك مراسلة.. لا يأتي الى بعد الان



حوالي 4 الى 5 مصارف فقط في تمتلك علاقات مع بنوك مراسلة خارج العراق، ستكون عملية تحويل محصورة فقط في حدود هذه الحلقة الضيقة، فالدولار الذي يعد المصدر الرئيسي لدخل لن يأتِ الى مجددًا، فدولارات ستخرج من الى البنوك المراسلة المتواجدة خارج العراق، وهذه البنوك تستلم طلبات التحويل من قبل المصارف الأربعة الموجودة في والتي ستكون مستحوذة بالكامل على الحوالات.



5 مصارف تستحوذ على 95% من الحوالات و"ستتفرد" بها العام المقبل



بالمتوسط يبلغ عدد المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة في وتنفيذ الحوالات الخارجية، حوالي 15 مصرفا فقط من اصل اكثر من 70 مصرفا عاملا في العراق، لكن فقط 5 مصارف تمتلك مصارف مراسلة في الخارج، وتسيطر هذه المصارف الخمسة على 95% من الحوالات، فيما تتقاسم الـ10 مصارف الأخرى بنسبة الـ5% المتبقية.



المصارف المستحوذة على مزاد العملة "اردنية وقطرية وكويتية واماراتية"



لكن المشكلة الأكبر، ان جميع هذه المصارف الخمسة هي مصارف غير عراقية، بل مستحوذ على الجزء الأكبر من أسهمها من قبل دول عربية أخرى، حيث تتقسم هذه المصارف الى مصرف اردني، وقطري وكويتي واماراتي.



12 مليار دولار بـ 9 اشهر.. احد المصارف الخمسة استحوذ على 25% من الحوالات لوحده



وعلى سبيل المثال، بلغت حصة أحد المصارف الخمسة، من دولار نافذة العملة، خلال 9 اشهر من العام الحالي، اكثر من 12 مليار دولار، ما يعني في الشهر الواحد 1.3 مليار دولار، ومن المعروف ان متوسط مبيعات البنك المركزي الشهرية من تبلغ حوالي 5 الى 7 مليار دولار، ما يعني ان حوالي 25% من مبيعات البنك المركزي من يستحوذ عليها واحد من هذه المصارف الخمسة لوحده.