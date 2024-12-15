قبل بداية السنة الجديدة... قراراتٌ عليك ان تتّخذها

إليك بعض النصائح لتحقيق تقدّم ملموس في حياتكفي العام الجديد!خطّط للمستقبلحدّد خطة واضحة لما ترغب بتحقيقهوجاهد للوصول إلى تلك الاهدافراجع أمورك الماليةالديون قد تكون عبئا نفسيافحاول التخلص منها قدر الامكانلتبدأ السنة جديدة بشكل مريحاستغلّ وقتك بشكل افضلحددّ أولوياتك بعنايةوابدأ بتحديد المهام وتنظيمهااسترح من العملاستغل رأس السنةللاسترخاء بعيدا عن الضغوط المهنيةلكي تعود باداء افضل في العام الجديدانتبه لصحتكالعام الجديد هو فرصة ممتازةلمراجعة حالتك .خصّص وقتا لتحسين لياقتك البدنيةاعتذر من الآخرينهذه الفترة من العام هي فرصة رائعةللاعتذار لمن اسأت اليهموالتخلص من اي شعور بالذنبلتبدأ العام الجديد بقلب صافابدأ عامك الجديد بتغييرات حقيقية وكن شخصا اكثر قوة وطموحا