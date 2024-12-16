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لا كهرباء.. في الصيف او الشتاء
بالفيديو
كان فصل الصيف في العراق هو أشهر الرعب لوزارة الكهرباء والمواطنين العراقيين، فارتفاع الحرارة باوقات الذروة يعني ارتفاع الطلب على الكهرباء وزيادة ظهور الاعطال وعجز الانتاج عن تغطية حجم الطلب، لكن الموازين تنقلب دائمًا، فالعراقيون يعيشون شتاءً أسوأ من الصيف بكثير فيما يتعلق بساعات تجهيز الكهرباء.
2024-12-16 | 06:19
2024-12-16T06:19:42+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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لا كهرباء.. في الصيف او الشتاء
909 مشاهدة
كان فصل الصيف في
العراق
هو أشهر الرعب لوزارة
الكهرباء
والمواطنين العراقيين، فارتفاع الحرارة باوقات الذروة يعني ارتفاع الطلب على
الكهرباء
وزيادة ظهور الاعطال وعجز الانتاج عن تغطية حجم الطلب، لكن الموازين تنقلب دائمًا، فالعراقيون يعيشون شتاءً أسوأ من الصيف بكثير فيما يتعلق بساعات تجهيز
الكهرباء
.
امبير الشتاء بـ14 الف دينار.. امبير كانون اعلى من امبير آب!
منذ شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي وتجهيز
الكهرباء
أقل وفي حالٍ أسوأ من أشهر الصيف الساخنة، بل ان المفارقات جعلت من سعر أمبير
الكهرباء
في المولدات لشهر ديسمبر البارد، أعلى من تسعيرة الامبير في شهر آب، ليس على صعيد قرار اصحاب المولدات، بل بقرار رسمي من مجلس محافظة
بغداد
التي سعّرت الامبير الذهبي لشهر ديسمبر بـ14 الف دينار، مقابل 12 الف دينار خلال اشهر الصيف.
لعبة الغاز الايراني.. فترة الصيانة انتهت ولا بوادر لعودة الغاز والكهرباء
كالعادة، كان السبب الرئيسي لتراجع تجهيز
الكهرباء
هو انهيار الانتاج بفعل انقطاع وقود الغاز الايراني، حيث فقدت وزارة
الكهرباء
5 الاف و500 ميغا واط من الانتاج بسبب انقطاع الغاز لوجود اعمال صيانة لدى الجانب الايراني، وبدأت القصة في 24 نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن اعمال الصيانة ستنتهي خلال 15 يومًا، حيث توقفت محطات بسماية والصدر الغازية والمنصورية والتاجي والرشيد.
لكن حتى
الان
مر حوالي 17 يومًا، ولم يعود ضخ الغاز، بل أن عملية الانقطاع لم تقتصر على الغاز فحسب، بل تعاني ديالى من انقطاع خط
الكهرباء
الجاهزة المستوردة من
ايران
عبر خط ميرساد، ففضلا عن الغاز، تزود
ايران
العراق
بحوالي 1200 ميغا واط من الطاقة الكهربائية الجاهزة.
بعد فقدان 5500 ميغا واط، تقول وزارة
الكهرباء
ان انتاجها حاليا يبلغ 17 الف ميغا واط فقط، وهي كمية تعادل 60% فقط من كمية الانتاج التي وصلها
العراق
خلال اشهر الصيف، لكن المثير ان هذه الكمية تعني ان اجمالي الانتاج كان يبلغ 23 الف ميغا واط، بينما في الصيف وصل الى 27 الف ميغا واط، هذا يعني ان الوزارة اطفأت محطات تنتج 4 الاف ميغا واط على اعتبار ان الشتاء اقل استهلاكا للطاقة من الصيف.
كهرباء سيئة منذ اكتوبر.. صيانة لمرتين خلال اقل من شهر؟
لا تتعلق هذه الازمة بعمليات الصيانة المستمرة منذ اواخر نوفمبر الماضي، بل في منتصف اكتوبر كانت وزارة
الكهرباء
قد كشفت ايضا عن فقدان 7 الاف ميغا واط نتيجة توقف الغاز، ولا يقود هذا الا الى علامات استفهام كبيرة، فمن غير الطبيعي ان تجري عمليات صيانة مرتين خلال اقل من شهر واحد.
تراجع تجهيز
الكهرباء
يبدو انه لا يتعلق بتراجع كميات الغاز، بل باطفاء محطات عديدة من قبل وزارة الكهرباء، ويعود ذلك لاتفاق مسبق مع الجانب الايراني، فالعراق متفق على 50 مليون متر مكعب يوميا مع
ايران
خلال فصل الصيف، و25 مليون متر مكعب يوميا فقط خلال شهر الشتاء أي نصف الكمية.
لكن ازمة
الكهرباء
لم تشعل الغضب الشعبي من تراجع التجهيز وارتفاع اسعار الامبير فحسب، بل اشعلت أزمة ما يمكن وصفها بـ"طائفية الكهرباء"، فبعض المحافظات شكت من اعطائها حصص تجهيز اقل من غيرها.
وبنظرة على ساعات تجهيز
الكهرباء
في المحافظات، يتضح بالفعل وجود تفاوت كبير بين محافظة واخرى، فعلى سبيل المثل تصدرت محافظات البصرة والنجف وميسان بساعات التجهيز والتي تراوحت بين 22 و24 ساعة، وجاءت المثنى وذي قار والديوانية وديالى بالمرتبة الثانية بساعات تجهيز تراوحت بين 12 و17 و19 ساعة يوميًا، اما بقية المحافظات فتراوحت بين 6 و7 ساعات يوميًا فقط، حيث كانت واسط ونينوى هما الاقل على الاطلاق بتجهيز بلغ 6 ساعات ونصف فقط طوال اليوم.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،
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