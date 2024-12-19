ملفات فساد تهز بغداد: عقود مشبوهة وهدر أموال‎

النيابية تفتح ملفات مشبوهة في عقود محافظة .. تتضمن ايجارات لعقارات بعشرة الاف دينار.



كشفت النيابية عن تشكيل فرعية للتحقيق بملفات وعقود محافظة التي اظهرت النتائج الاولية فيها شبهات فساد بتأجير عقارات مهمة باسعار ضئيلة جدا.. التفاصيل في سياق هذا التقرير من .