"منطقة منسية".. وعود إعمار سبع أبكار لم ترَ النور

سوء الخدمات في منطقة سبع أبكار يدفع الأهالي للمناشدة بإدخال آليات الإعمار اليها.. هل ستتحقق هذه الوعود أخيرًا؟

تعاني العديد من محلات منطقة سبع أبكار في من تدهور واضح في الخدمات، وسط مناشدات لتطوير المنطقة وإنقاذها من الأمطار التي تحول شوارعها لبحيرات.. كاميرا تنقل معاناة الأهالي في هذا التقرير.