تدفق العمالة الاجنبية.. اتهام دوائر الاقامة بضعف الرقابة‎

تجدد الجدل بشأن تواجد مئات الآلاف من العمالة غير في البلاد، حيث أن أغلبهم لا يملكون تصاريح رسمية، وقد عزا مراقبون تزايد هذه الأعداد بشكل كبير إلى ضعف المتابعة من قبل دائرة بعد منح العمال سمة الدخول، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على العمل المحلية.

نقابات العمال بدوره كشف عن ضعف تطبيق القوانين الذي أدى إلى زيادة أعداد العمالة غير المؤهلة في العراق، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية وهذه الظاهرة تقلل من فرص العمل المتاحة للعراقيين، لذلك دعا الاتحاد إلى ضرورة تشديد الرقابة لوقف هذا التدفق غير المنظم.