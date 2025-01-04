بالفيديو: سامراء تشهد توافدا كبيرا لاداء مراسم زيارة الامام علي الهادي (ع)‎

مئات الآلاف من الزائرين شدوا الرحال إلى سامراء لإحياء شهادة الامام علي الهادي عليه السلام حيث تم نصب المواكب العزائية ووضع الخطط الخدمية لنجاح الزيارة بمشاركة آلاف المتطوعين.الخطة الخدمية رافقتها خطط أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وهيئة الحشد حيث تم الانتشار لتأمين طريق الزائرين من الى سامراء ونشر مفارز الطبابة العسكرية لعلاج المرضى.