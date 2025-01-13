جهودَه متواصلة لترصينِ النقاطِ الحدوديةِ المشتركة مع سوريا... ماذا قال الخبراء؟

تأمين الحدود... يواصل أعمال الترصين مع وأكثر من 400 كم مُؤمّنة بالكامل.

بينما يحذرُ مختصون بالشأنِ الامني من تحركاتٍ ارهابيةٍ متوقعةٍ نتيجةَ الصراعِ المسلحِ المستمرِ في الداخلِ السوري, يواصل جهودَه الراميةَ لترصينِ النقاطِ الحدوديةِ المشتركة, فيما يستمر العملُ لتأمينِ ما تبقى من ذلك الخطِ الحدودي.

خبراء أمنيون يشرحون التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!