جريمة مروعة تهز الدولعي... حرق مواطن بالبنزين!

هزت منطقة الدولعي في جر*يمة بشعة حيث أقدمت عصـ.ابة على حر-ق المواطن أبو وسام بالبنزين بعد رفضه دفع مبالغ مالية كانت قد ابتز.ته بها في وقت سابق.أقارب يروون التفاصيل عبر عدسة في هذا التقرير!