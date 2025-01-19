قرار تحديد أسعار بيع العقارات يثير الجدل بين العراقيين

لغط وتساؤلات حول قرار البنك المركزي القاضي بتحديد اسعار بيع العقارات.

مئة مليون كحد ادنى وخمسمئة مليون كحد اعلى، البنك المركزي يحدد سعر بيع العقارات في البلاد ويحصر التعاملات المالية بالمصارف المجازة فقط، قرار سبب لغطا وتساؤلات كثيرة داخل سوق بيع وشراء العقارات.



الخبير العقاري يكشف لكادر تداعيات هذا القرار.