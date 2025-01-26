بالفيديو: العراق وايران يتبادلان رفات جنود قضوا في حرب البلدين‎

اكثر من ثلاثة عقود مضت على انتهاء الحرب العراقية الايرانية وعملية تبادل الرفات لم تنته بعد حيث سلم الجانب رفات واحد واربعين جنديا ايرانيا تم العثور عليهم في مناطق لسان اعجيردة ومجنون ومنطقة الشلامجة شرق فيما استلم الجانب رفات واحد وعشرين جنديا.وجرى التبادل بإشراف للصليب في منفذ الشلامجة الحدودي شرق فيما أكدت الجهات المختصة ان عمليات البحث مستمرة على طول الشريط الحدودي من قبل الجانبين لكن هنالك ارقاما كبيرة للجنود المفقودين لم يتم العثور عليهم بعد.