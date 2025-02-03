أزمة الكهرباء والنفط تُدخل سوق المدافئ في ركود بواسط‎

يشكو اصحاب محال بيع المدافئ من تراجع ملحوظ في المبيعات والاسباب تتعلق بحسب ما يقولون بتردي واقع الكهرباء وقلة تجهيز المواطنين بالنفط.. أصحاب المحال ينتظرون حلول تُعيد الدفء إلى أسواقهم ومنازل العراقيين، شاهد مناشداتهم في هذا التقرير من .