شوارع ميسان خالية من كاميرات المراقبة

المشروع الذي يتضمن تركيب نحو ألف كاميرا ثابتة ومتحركة عالية الدقة وبكلفة تجاوزت الأربعة مليارات دينار غاب عن شوارع وساحات محافظة التي تشهد بين الحين والآخر جرائم قتل واختطاف وغيرها.حكومة المحلية تحاول إنعاش المشروع والإسراع في تنفيذه لتدعيم الاستقرار في .