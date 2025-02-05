حليب الحمير.. علاج طبيعي في البصرة‎ (فيديو)

من الشجرة إلى الخلاط هذا المثل على ما يبدو واقعا إذا ما أردت ان تشفى من جرثومة المعدة واصطففت فجرا للحصول على كاس من حليب في بحسب صاحب المشروع.عشرات الباحثين عن علاج لآلام المعدة من مختلف محافظات البلاد يصطفون كل صباح للحصول على كاس دافئ من حليب الذي يشفي من جرثومة المعدة بحسب ما يقولون.