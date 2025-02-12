مصادرة المواشي ومعاقبة أصحابها لمخالفة قرار "الرعي" بمركز العمارة ‎

هذه الظاهرة لا تقتصر على التشوه البصري، بل تتسبب في تلف المزروعات والبنية التحتية، ما دفع الحكومة المحلية الى قرار يقضي بمصادرة المواشي ومعاقبة اصحابها المخالفين لقرار الرعي داخل المدن.وفي ظل هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تفعيل القوانين الرادعة ووضع حلول مستدامة تحدُّ من انتشار هذه الظاهرة، بما يضمن الحفاظ على جمالية المدن.