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عشرة - تسعين.. آخر مقترحات تعديل قانون الانتخابات

بالفيديو

2025-02-22 | 12:21 2025-02-22T12:21:28+00:00
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عشرة - تسعين.. آخر مقترحات تعديل قانون الانتخابات

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يعيش البرلمان العراقي حالة سبات وشلل تام، منذ ان انجز التصويت على قوانين السلة الواحدة، ثم التصويت على قانون الموازنة، في الثاني من شباط الجاري في الجلسة الرابعة للفصل التشريعي الجديد، حيث لاتزال الجلسة الخامسة عالقة حتى الان منذ تحديد موعدها في 4 شباط، حيث تمر الأيام بسرعة نحو موعد الانتخابات، التي تريد بعض القوى السياسية اجراءها بقانون جديد.

البرلمان في سبات منذ انهاء قوانين السلة.. الانتخابات تقترب ولا قانون جديد بعد

يسقط البرلمان في الوقت الحالي أياما من عامه التشريعي الأخير، فالدورة التشريعية الحالية ستنتهي في 9 يناير 2026، لكن الانتخابات يجب ان تجرى قبل هذا الموعد بـ45 يومًا أي قبل 25 نوفمبر من العام الحالي 2025، ما يعني ان البرلمان يفصله 9 اشهر فقط على الموعد النهائي للانتخابات.

البرلمان يسقط ايامه الاخيرة .. 9 اشهر على الموعد النهائي لاجراء الانتخابات

تمر الأيام، ولم يتم حسم النقاش حتى الان على تعديل قانون الانتخابات، فالعديد من القوى السياسية مقتنعة بالقانون الحالي الذي أجريت به انتخابات مجالس المحافظات، لكن قوى سياسية أخرى كبيرة يبدو أنها حسمت النقاش والقرار حول آلية تعديل القانون، فالانتخابات من المفترض ان تجرى وفق صيغة تعديل وسطية لا تضر القوى الصغرى ولا تنفع الشخصيات الكبرى التي تعتمد على رمزيتها في حصاد الأصوات.

قوى مقتنعة واخرى حسمت النقاش.. صيغة تعديل وسطية "لا تنفع الكبار ولا تضر الصغار"

جاءت هذه الصيغة كحل وسط، بين قانون انتخابات تشرين 2021، وبين قانون قوى الاطار لانتخابات مجالس المحافظات في 2023، فانتخابات تشرين أجريت على أساس 83 دائرة انتخابية متعددة، لكن انتخابات مجالس المحافظات تم تقليص الدوائر الى 18 دائرة لكل محافظة دائرة، كما الغى قانون انتخابات مجالس المحافظات مبدأ الفوز لصاحب الأصوات الأعلى، وإعادة نظام سانت ليغو.

حل وسط بين انتخابات تشرين ومجالس المحافظات.. "مزاوجة" اعلى الاصوات وسانت ليغو




وبين معادلة ما يخدم القوى السياسية الناشئة والصغيرة في قانون انتخابات 2021، وبين ما يخدم القوى السياسية الكبرى في قانون 2023، وجدت القوى السياسية الكبيرة نفسها ربما في تحدٍ جديد، وهو تحدي صعود الجيل الثاني من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي بات يشكل قلقا للقوى السياسية وإمكانية الأكل من نفوذها.

تحدي صعود الجيل الثاني.. قلق من القيادات الجديدة وحصاد الاصوات

من هنا، اصبح الاتفاق السياسي كما يبدو مقتنعا بآلية تعديل تتمثل بما يعرف بعشرة – تسعين، أي 10% من مقاعد الدائرة الواحدة تذهب الى أصحاب اعلى الأصوات، و90% من المقاعد الأخرى توزع وفق نظام سانت ليغو والقوائم.

#10% للاصوات الاعلى و90% لـ "سانت ليغو" .. توزيع الاصوات الفائضة "ممنوع"

من خلال جزئية "الأصوات الأعلى"، سيكون منح المقاعد وفق لما يحصل عليه الشخص ذاته من الأصوات، وبذلك يتم حرمان أصحاب الأصوات الأعلى من استخدام فائض أصواتهم لمنحها لقوائمهم والحصول على مقاعد اكثر، وهذا ما سيمنع السوداني وكذلك المسؤولين التنفيذيين وبعض المحافظين من استخدام التقدم العمراني والخدمات كوسيلة لحصد أصوات الناخبين، وجعل الأصوات العالية التي سيحصلون عليها محصورة بهم فقط، وليس توزيعها على باقي المرشحين ضمن قوائمهم.

الشخصيات "الشهيرة" لها مقاعدها فحسب.. ولن توزع اصواتها الفائضة

وكانت النوايا تهدف أيضا الى تعديل عدد الدوائر الانتخابية، فلا يكون عدد الدوائر 18 دائرة باعتبار كل محافظة دائرة كما في قانون 2023، ولا يكون 83 دائرة كما انتخابات 2021، حيث طرحت مقترحات لأن يكون عدد الدوائر امرا بين امرين، وواحدة من هذه المقترحات ان تكون كل محافظة دائرتين أي ربما يصل عدد الدوائر الى 36 دائرة انتخابية او اكثر.

نوايا تعديل عدد الدوائر غير محسومة.. هل تبقى 18 دائرة ؟
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