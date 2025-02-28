أوضاع مأساوية... تلاميذ مدرسة يثرب يتظاهرون للمطالبة بإعادة تأهيل مدرستهم!

... ملف المدارس الكرفانية... عشرة أعوام لم تكن كافية لإعادة بناء مدرسة يثرب بقضاء غماس>

يعاني تلامذة مدرسة يثرب بقضاء غماس من أوضاع مأساوية وسطَ اجواءِ البردِ والامطارِ بسبب البناء المتهالك بانتظارِ الانتهاءِ من مشاريعِ المدارسِ الجديدةِ التي تهتمُ بها الحكومةُ الحالية.

تلامذة يتحدثون إلى في هذا التقرير عن أوضاعهم.