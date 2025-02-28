قشط الاسفلت في حي الرئاسة... الشركة تترك العمل دون إنهائه!

استبشر أهالي خيرا بقشط الاسفلت في منطقتهم لغرض اعادة الاكساء من جديد، لكن الصدمة كانت بمغادرة الاليات وترك الشركة العمل بالمشروع المفترض اكماله خلال شهرين.سكان المنطقة يروون إلى التفاصيل في هذا التقرير!