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قشط الاسفلت في حي الرئاسة... الشركة تترك العمل دون إنهائه!

بالفيديو

2025-02-28 | 08:00 2025-02-28T08:00:00+00:00
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قشط الاسفلت في حي الرئاسة... الشركة تترك العمل دون إنهائه!

94 شوهد

لاسباب مجهولة.. آليات الاكساء في "حي الرئاسة" تترك العمل بعد ايام من انطلاقه.

استبشر أهالي حي الرئاسة خيرا بقشط الاسفلت في منطقتهم لغرض اعادة الاكساء من جديد، لكن الصدمة كانت بمغادرة الاليات وترك الشركة العمل بالمشروع المفترض اكماله خلال شهرين.

سكان المنطقة يروون إلى السومرية التفاصيل في هذا التقرير!
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