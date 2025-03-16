لمدّة خمسة أيّام.. أبناء الطائفة المندائية يحيون عيد "البرونايا" في ميسان

بملابسهم البيضاء التقليدية المصنوعة من القطن يحيي أبناء الطائفة المندائية عيدهم الكبير "البرونايا" بطقوسٍ دينية على ضفافِ نهر لمدّة خمسة أيّام. ويُعتبر هذا العيد من أقدس أعياد حيث يتفرغون فيه للعبادة والتأمل.التفاصيل في هذا التقرير من .