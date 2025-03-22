كيف أهدرت النجف 14 مليار دينار على كاميرات لم تُحقق الأمان؟

14 مليار دينار تمّ تبديدها لنصب مايقاربُ 800 كاميرا في شوارعِ خلال السنوات الماضية. لكن مجلس المحافظة أوقفها عقب استضافته وتقديمه ملاحظات عن أدائها ليصار إلى تشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات التعاقد عليها.إليكم ما كشفه رئيس للسومرية.