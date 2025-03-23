"أبو رسول".. المرض ينهكه وأطفاله يصارعون لأجل لقمة العيش‎

بعد ان تراكمت عليه الديون... ظروف المرض تجبر "ابو رسول" على الاعتماد على اطفاله للعمل وسد حاجة الاسرة

"أبو رسول".. المرض يُثقله والديون تُحاصره، فهل يكون أطفاله طوق نجاته؟

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