بعد 10 سنوات على توقفه في كركوك.. عودة خط نقل النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي

بعد توقف انتاج النفط في لعقد من الزمن سيستئنف تصديره عبر التركي وذلك بعد فترة من التهئيل وتطويرة خطوط انتاج النفط والغاز المستخدم بإنتاج الطاقه من خلال العقد المبرم مع بريتش بروتوليوم البريطانيهإليكم ما كشفه مستشار محافظ للسومرية في هذا التقرير