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مرضى الثلاسيميا في واسط يعانون من تأمين الدم... ماذا فعل شباب حي الجهاد؟

بالفيديو

2025-03-25 | 08:48 2025-03-25T08:48:11+00:00
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مرضى الثلاسيميا في واسط يعانون من تأمين الدم... ماذا فعل شباب حي الجهاد؟

184 شوهد

حملة للتبرع بالدم.. اكثر من الف وخمسمئة قنينة دم احتياجات مرضى الثلاسيميا في واسط


يواجهون مرضى الثلاسيميا في واسط مشاكل تتعلق بتأمين احتياجاتِهl من الدم وهو ما دفع صحة واسط لتنظيم حملة للتبرعِ بالدمِ الامر الذي شجع شباب منطقة حي الجهاد وسطَ مدينة الكوت للتبرع بالدم

إليكم ما قاله المتبرعون للسومرية في هذا التقرير
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