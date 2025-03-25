مرضى الثلاسيميا في واسط يعانون من تأمين الدم... ماذا فعل شباب حي الجهاد؟

يواجهون مرضى الثلاسيميا في مشاكل تتعلق بتأمين احتياجاتِهl من الدم وهو ما دفع صحة لتنظيم حملة للتبرعِ بالدمِ الامر الذي شجع شباب منطقة وسطَ مدينة للتبرع بالدمإليكم ما قاله المتبرعون للسومرية في هذا التقرير