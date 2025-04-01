منها الملطوش والجشج... اكلات تراثية نادرة يقدمها مضيف في تكريت

الملطوش، الخميعة، الجشج، الفتيتة، هذه الأكلات ليست مجرد طعامٍ بل هي جزء من الهوية الثقافية لمدينة ويمثل كلٌ منها حكاية ً تراثية ً تتناقلُ عبر الأجيال، فالكثيرونَ قد لا يعرفونهافتعرفوا عليها في هذا التقرير من مع الحاج