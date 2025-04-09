غموض يحيط قضية المهندس بشير‎.. فيديو

قضية شغلت الرأي العام في الأيام الماضية ،بعد اتهامات وجّهت للضباط وعناصر الشرطة بالوقوف وراء ماحدث له من تعذيبه تسبب بوفاته ، تعذيب بقت تنفيه حتى اللحظة الاخيرةولا تزال قضية المهندس تثير جدلاً واسعاً وتساؤلات عدة في الأوساط الشعبية والإعلامية، وسط غموض يكتنف مجريات ما حصل داخل المجمع السكني الذي شهد الحادثة.أولى علامات الاستفهام تتمثل بكيفية عبور المهندس بشير لسياج المجمع السكني المحاط بإجراءات أمنية يُفترض أنها مشددة. فهل تسلل من نقطة رخوة؟ أم أن هناك تواطؤاً أو تساهلاً من قبل بعض الجهات؟وتتوالى التساؤلات: أين ذهبت المراقبة المفقودة حتى اللحظة ؟ بلقطاتها التي لم تُعرض للرأي العام؟إذ أظهرت بعض المقاطع تفاصيل جزئية، دون أن توضح تسلسل الأحداث كاملاً، ما يفتح الباب أمام تأويلات وشكوك.ولماذا لم يتم نشر المقاطع التي توثق لحظة الدخول والمشاجرة التي وقعت؟ أسئلة لا تزال بلا إجابة، رغم أهميتها في كشف الحقيقة.كما تثار علامات استفهام بشأن سبب عدم عرض تفاصيل المشاجرة التي سبقت الاعتقال، والتي قد تكون لفهم ما جرى بالفعل، ودوافع الأطراف المتورطة.ومع اعتقال المهندس بشير، وبدلاً من إحالته إلى التحقيق ضمن ظروف اعتيادية، تم نقله إلى سجن التسفيرات، إجراء أثار استغراب متابعي القضية. فهل كان ذلك لأسباب شخصية ؟ يراد منها اخفاء جزء من اللغز؟ولعل أكثر ما يثير الحزن هو ما تم تداوله عن رفض المستشفى استقباله، رغم حالته الصحية الحرجة بعد الحادثة. فهل كان الرفض لأسباب إدارية؟ أم أن هناك ضغوطات حالت دون علاجه في الوقت المناسب؟وفي ظل غياب التوضيحات الرسمية، تبقى هذه التساؤلات قائمة، في ظل مطالبات الشارع بالإجابة وكشف الحقيقة، بعيداً عن أي تلاعب أو تغييب للوقائع.