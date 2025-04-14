واقع صحي مأساوي في قضاء شط العرب‎

واقع صحي مأساوي ونقص حاد بالخدمات الطبية في قضاء .





يعاني اهالي قضاء في من واقع صحي مأساوي ونقص حاد بالخدمات الطبية المقدمة، مناشدين الجهات المعنية للالتفات لهم وانتشالهم من هذا الوضع الذي مضى عليه سنوات، مراسل والتفاصيل في هذا التقرير.