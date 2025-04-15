مواطنون مهددون بقطع ارزاقهم.. قلق ينتاب عددا من أبناء الديوانية

– محلي

يشعرُ مواطنون وأصحابُ هذه المحالِ الواقعةِ في اهم ِ موقع ٍ تجاري بمنطقةِ وسطَ بالضرر ِ والتهديد ِ بالإزالةِ بعد منح ِ فرص ٍ استثمارية طالت بنايات حكومية قائمة منذ عقود، مما يؤثرُ على وضعِهم الاقتصادي.

تواجهُ خسارة محتملة ً لبنايةٍ ذاتِ موقع تجاري مهم، تم منحُها للاستثمار ِ بقيمةِ مليارين وثمانِمائةِ مليون ِ دينار بشروط غير معلنة من قبلِ وزارةِ الشباب والرياضةِ ودون التنسيقِ مع الحكومةِ المحليةِ، مما يثيرُ تساؤلاتٍ حول آلياتِ القرار ِ وتأثيرِه على ممتلكاتِ المديرية.