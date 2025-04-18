تقارير أوروبية: تحسن في الواقع الأمني بالعراق مع تزايد أعداد السياح‎

من واقع امني مترد الى بلد يستقطب السياح بفترة وجيزة، تقارير اوروبية تتحدث عن تغير الاوضاع في نحو الافضل، بعد تسجيل دخول اعداد كبيرة من السائحين لمناطق متفرقة.انفتاح العراق على دول العالم وارتفاع عدد السائحين الاجانب، مؤشر يدل على استقرار امني تعيشه البلاد في الفترة الاخيرة، لكن ورغم ذلك، يشدد خبراء على ضرورة مراقبة حركة السائحين الداخلين، وتدقيق معلوماتهم لتفادي اي خروقات قد تحصل.