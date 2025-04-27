في واسط ومع اقتراب الانتخابات.. هل ينجح الجيل الجديد في تغيير الساسة الفاسدين؟

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتزايد المخاوف من بقاء عدد من الساسة الفاسدين تحت البرلمان، الّا أنّ نسبة الشباب الذين قاموا بتسجيل بياناتهم تبدو جدية في ما رغبة الجيل الجديدِ في احداثِ فارقٍ في معادلةِ اختيارِ النواب.كاميرا التقت عددًا من الشباب المسجلين واطلعت على رأيهم.