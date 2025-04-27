بلدية المنصور تهدم كشكًا قديمًا: “أبو تبارك” يناشد الجهات المعنية لإنصافه

عد أكثر من ثلاثين عامًا على وجوده بهذا المكان، هدمت بلدية كشك "أبو تبارك" دون سابق بحجة التجاوز. كادر من البلدية، مدعوم بقوة أمنية، لم يأبه لدموع الرّجل المسكين الّذي يحاول منعهم من هدم مصدر رزقه.إليكم ما طالب به "أبو تبارك" عبر عدسة .