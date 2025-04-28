مع انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء... صيف كارثي في ميسان!

موسم الصيف في مرتبط بازدياد ساعات القطع المبرمج للطاقة الكهربائيةِ وهي معاناةٌ يتمنى اهالي المحافظة ايجادَ حل دائم لها وحذّرت حكومة المحافظة من استخفاف وزارة الكهرباء بمعاناة الأهالي، مهددة بخطوات تصعيدية في حال عدم منحها استحقاقها من التيار الكهربائي