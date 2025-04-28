قريباً... ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق يدخلون إلى سوق العمل

تحركات حكومية تهدف الى ادخال ذوي الاحتياجات الخاصة في لسوقِ العملِ والقطاع الخاص بعد تحديد قاعدة بياناتهم ودعمهم من خلال التشريعات الحكوميةرئيس يكشف عن التحركات الجديدة لدخول هذه الفئة إلى القطاع العملي