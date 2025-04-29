الحكومة على طريق انهاء ملف ازمة الابنية المدرسية المتهالكة

الف مدرسة جديدة ضمن الصينية الهادف الى انهاء ازمة المدارس المتهالكة، بعضها دخل الخدمة فعليا لتدعيم العملية التربوية في مناطق مختلفة من البلاد التي تعاني من ازدحام.معنيون بهذا الملف يتحدثون إلى في هذا التقرير!