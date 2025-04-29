مناسيب دجلة في مستويات متدنية... ماذا ينتظر المواطنون في الصيف؟

انخفضت مناسيب المياه في نهر بشكل حاد تحديدا عند وذلك بسبب قلة الامطار والسياسات المائية التي تنتهجها . ولمواجهة الكارثة المرتقبة في الصيف، لم يعد امام اهالي محافظة الا تغيير الكثير من عاداتهم والاتجاه نحو سياسات اكثر ترشيدا للثروة المائية.بماذا طالب المعنيون في هذا الملف؟ تابعوا هذا التقرير من السومرية!