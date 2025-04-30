أزمة كهرباء حادة في الأنبار رغم الاموال التي رصدت لتحسينها

تشهد أزمة كهرباء حادة مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. حيث ازدادت ساعات القطع المبرمج في عدد من المناطق الى مستويات قياسية ما زاد من معاناة المواطنين.تابعوا هذا التقرير من السومرية!