في الذكرى الـ 27 لاستشهاد والده.. السيد مقتدى الصدر يهاجم الفساد ويؤكد على نهج الإصلاح

في الذكرى السابعةِ والعشرين لاستشهاد ونجليه.. اكد زعيمُ التيارِ الوطني الشيعي، ، ضرورة السيرِ على نهج الاصلاح، فيما هاجم من وصفَهُم بـ"الفاسدين"، مطالباً أنصاره بالسير على خطى والده الشهيد.التفاصيل في هذا التقرير من .